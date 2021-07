Ronnie Flex heeft corona en ook 3FM-dj Eva Koreman test positief

Maarten van Rossem sneert in De slimste mens: ‘Wopke Hoekstra is geen politicus’

14 juli Hij geeft tips, vertelt waarmee hij bezig is (‘Een boekje schrijven’) en verklaart sommige antwoorden, zoals gisteren bij Proud Mary, het liedje van Ike & Tina Turner. Mary was geen vrouw, ‘maar een stoomboot’, stelde Maarten van Rossem, het markante jurylid van De slimste mens. En Van Rossem schroomt ook niet om tussen de vragen door zijn ongezouten mening te geven. Over de pandemie (‘er viel nog van alles te doen’), over Farrah Fawcett (‘eng mens’) en gisteravond over Wopke Hoekstra. De CDA-voorman kreeg er flink van langs. ,,Geen politicus”, vond Van Rossem.