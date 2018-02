Ronnie Flex grote winnaar bij Edisons

Advocaat: Gordon pleegt uit pure frustratie karaktermoord op arts

12 februari De advocaat van B., de jonge arts in opleiding die volgens Gordon langere tijd een liefdesrelatie met hem had, dreigt met juridische stappen als de RTL4-presentator onwaarheden over zijn cliënt blijft rondstrooien. ,,Meneer Heuckeroth is bezig met het beschadigen van een persoon. Hij stalkt iemand extreem en pleegt karaktermoord uit pure frustratie."