'Ronaldo bed ingedoken met 21-jarige brunette'

Sofia laat weten dat de twee al ruime tijd contact met elkaar hebben, maar dat er nooit een mogelijkheid tot een ontmoeting was. Uiteindelijk wist de brunette, die bekend werd door de realityshow Love on Top, op 26 maart een date met de 32-jarige Ronaldo te regelen. De twee zouden in bed zijn geëindigd. ,,Het was de beste seks ooit", laat Sofia los, die na de 'hete nacht' nog eens 300 euro in haar handen geduwd kreeg om een taxi naar huis te nemen.



Vandaag bracht het magazine nog meer pikante details naar buiten. Zo zijn er gesprekken verschenen van de twee, waaruit blijkt dat ze al sinds 2015 contact hebben. Sofia noemt Ronaldo een bedrieger. ,,Het was raar om over Georgina te praten. Toen we samen waren zei hij dat hij bij haar blijft omdat ze goed voor zijn zoon is", meent ze. ,,Hij vertelde mij dat hij het druk heeft en eigenlijk geen tijd heeft om van iemand te houden."