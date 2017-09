Ronald de Boer heeft eindelijk een zoontje

Streetlab-Stijn en Daan laten lippen opspuiten voor programma

6 september Stijn van Vliet en Daan Boom zijn voor het nieuwe seizoen van hun programma Streetlab wel heel erg ver gegaan. In de eerste aflevering was vanavond te zien hoe allebei de jongens hun lippen hebben laten opspuiten met botox. ,,Het ziet er echt niet uit”, oordeelden ze in de NPO3-show.