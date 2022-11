Ron Boszhard is voor de eerste keer opa en Martin Garrix vliegt mee met F-16

Met video The Real Housewives of Amsterdam: ‘Je moet geen lijken in de kast hebben, die komen eruit’

Dat een blik in het leven van de rich and (wannabe) famous nooit verveelt, bewijst het succes van de The Real Housewives-series. Na steden als Beverly Hills, New York en Dubai, heeft Nederland nu een eigen reeks. Op stap met influencer Djamila Celina.

23 november