Roméo-zanger Clifton Giersthove (47) overleden

video Boer Jan trekt het niet meer en huilt uit bij Nienke

19:52 Er gaan zondag tranen vloeien in de laatste aflevering van het elfde seizoen van de kijkcijferhit Boer Zoekt Vrouw. Het is boer Jan die tijdens de citytrip met zijn vlam Nienke emotioneel wordt en bij haar troost zoekt. Zijn liefde voor haar is de reden dat hij even heel erg moeilijk heeft.