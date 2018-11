Romee Strijd mag catwalk Victoria's Secret op met 125.000 kristallen

De Victoria’s Secret-show is voor liefhebbers het grootste lingeriespektakel. Het evenement wordt vrijdag opgenomen in New York. Verwacht wordt dat het in de week van 2 december op Net 5 te zien is. Romee, die met haar vriend Laurens in New York woont en werkt, mocht zich vier jaar geleden al bij de Victoria's Secret Angels aansluiten. Ze trad daarmee in de voetsporen van Doutzen Kroes.