Romee Strijd deelt borstvoedingsfoto van kersvers dochtertje Mint

Mary Trump tekent tweede boekdeal na bestseller over oom Donald

2 december Mary Trump, het nichtje van de Amerikaanse president Donald Trump, baarde half juli veel opzien toen ze haar boek Too Much And Never Enough uitbracht. Hierin gaf de Trump-telg een zeer persoonlijk inkijkje in het leven van de Trumps door de jaren heen. Daarop komt nu een vervolg, meldt Page Six.