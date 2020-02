Romee flirt al tien jaar met een hand en Bridget is ‘not giving a f*ck’

Dit is waarom Daphne ondanks mislukt optreden toch doorging in The Voice

17:16 ,,Als je het volk laat stemmen, dan gebeuren dat soort dingen”, stelde Anouk vrijdagavond in The Voice of Holland nadat haar pupil Sanne weg werd gestuurd. Daphne ging door, ondanks een black-out waardoor haar optreden de mist in ging. Werkt een systeem als televoting wel als je op zoek bent naar de beste zanger of zangeres?