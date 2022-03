Rolling Stones niet van plan om muziekrechten te verkopen

Tragedie op filmset Wapenex­pert Rust zegt niet te zijn opgeroepen voor inspectie van dodelijk wapen

De wapenexpert die werkzaam was op de filmset van Rust zegt dat zij niet was opgeroepen om het wapen waarmee cameravrouw Halyna Hutchins werd doodgeschoten vooraf te inspecteren. Volgens Hannah Gutierrez-Reed was dat wel het protocol, staat volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN in een verklaring van de advocaten van de wapenexpert.

