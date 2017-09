Rolling Stones komen aan in Nederland voor concert

Het herkenbare logo met de open mond met uitgestoken tong op hun vliegtuig liet geen enkele verwarring bestaan: de Rolling Stones zijn in Nederland. De legendarische rockband landde donderdagavond op Schiphol. Zaterdag strijken Mick Jagger (74), Keith Richards (73), Charlie Watts (76) en Ronnie Wood (70) voor hun concerttour 'No filter' neer in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.