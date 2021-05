Roller Coaster van Danny Vera stormt top 10 van uitvaartmuziek binnen

Roller Coaster van Danny Vera is op plek 5 binnengekomen in de Uitvaartmuziek Top 10 van uitvaartorganisatie Monuta. De verschillende uitvoeringen van Ave Maria staan net als voorgaande jaren samen op plek één.

Danny Vera stootte vorig jaar al Bohemian Rhapsody van Queen van de koppositie in de Top 2000 van NPO Radio 2. Nu blijken veel mensen ook troost te halen uit het nummer tijdens uitvaartceremonies. In Roller Coaster zingt Danny Vera onder andere over een opbloeiende magnoliabloem die zijn vader ooit voor Vera’s overleden moeder plantte.

Lees ook Play Danny Vera tweede bij alternatief songfestival in Duitsland

,,Mijn moeder was op 9 april jarig en dan staat ‘ie altijd in bloei. Mijn vader is er ook niet meer en het rare is: hij bloeit nu ook rond de sterfdag van mijn vader’’, vertelde Vera twee jaar terug in het radioprogramma van Rob Stenders op Radio 2.

Tekst gaat verder onder de video.

Terug in de lijst is Waarheen, waarvoor van Mieke Telkamp. Nadat Telkamp vorig jaar uit de top 10 viel, staat ze ditmaal weer stevig op plek 6. Na Ave Maria maken Andrea Bocelli en Sarah Brightman met Time to say goodbye en Frans Bauer met Een trein naar niemandsland de top 3 compleet. Mag ik dan bij jou van Claudia de Breij, vorig jaar nog op plek 3, is gezakt naar plek 4.

André Rieu meest gedraaide artiest

De meest gedraaide artiest op uitvaarten is net als vorig jaar André Rieu. Frans Bauer heeft Marco Borsato van de tweede plek verstoten. Borsato is gedaald naar plek vier.

Om de Uitvaartmuziek Top 10 samen te stellen zijn bijna 3300 muzieknummers geturfd die in 2020 zijn afgespeeld bij afscheidsdiensten van Monuta. Livemuziek en kerkmuziek zijn niet meegenomen.

Door corona was 2020 een jaar waarin de meeste uitvaarten in een kleine kring plaatsvonden. Opvallend is dat er regionaal veel verschillen zijn, zegt Corné Mulders, directeur Uitvaartbedrijf bij Monuta. ,,Blijkbaar kiezen we toch anders – en naar het lijkt – nog persoonlijker voor specifieke muziek tijdens een kleiner afscheid.’’

De top 3

1) Ave Maria - Maria Callas:

2) Time to say goodbye - Andrea Bocelli en Sarah Brightman

3) Een trein naar niemandsland - Frans Bauer