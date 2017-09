Roger Waters ook naar Nederland met tour

,,We gaan met een nieuwe show op tournee", vertelde Waters bij de start van zijn Us + Them tournee in de Verenigde Staten. ,,Het is een mix van dingen uit mijn lange carrière, dingen uit mijn jaren met Pink Floyd, wat nieuwe dingen. Zo'n 80 procent oud materiaal en 20 procent nieuw, maar het wordt allemaal door een algemeen thema verbonden. Het wordt een coole show, dat beloof ik je. Het wordt spectaculair, zoals al mijn shows."

Us + Them is de eerste Europese tournee van Waters sinds The Wall Live. Daarmee trok de rockmusicus tussen 2010 en 2013 over de wereld. In totaal gaf Rogers 219 concerten, waarvan 91 in Europa. In april 2011 trad Waters drie keer op in het GelreDome.