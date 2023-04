Roger Waters in Ziggo Dome: ‘Als je mijn politiek niet kan uitstaan, fuck off naar de bar’

Roger Waters (79) heeft dinsdagavond tijdens zijn uitverkochte concert in de Ziggo Dome hard uitgehaald naar de fans die niets van zijn politieke statements moeten hebben. ,,Als je een van die ‘ik hou van Pink Floyd, maar ik kan Rogers politiek niet uitstaan’-mensen bent, fuck off naar de bar dan’’, vertelde hij in een vooraf opgenomen mededeling.

Roger Waters staat dinsdag, donderdag en vrijdag in een uitverkochte Ziggo Dome in het kader van zijn This Is Not A Drill-tour. Het zijn waarschijnlijk de laatste concerten die Waters op Nederlandse bodem gaat geven. Zijn weinig verhullende boodschap voorafgaand aan het concert was te verwachten. Ook bij eerdere concerten deze tour liet Rogers het publiek vast weten dat ze harde politieke uitspraken kunnen verwachten.

‘Walgelijke man’

Waters ligt al enige tijd onder vuur vanwege zijn omstreden uitspraken over de oorlog in Oekraïne en zijn anti-Israëlische houding. Polen en Duitsland hebben zijn concerten om deze reden verboden. Het Centrum Informatie en Documentatie Israel (Cidi) in Nederland vroeg organisator Mojo om de concerten ‘nauwlettend in de gaten te houden’. Het gaat Cidi-directeur Naomi Mestrum te ver om de concerten van Waters te boycotten, al noemt zij de zanger een ‘walgelijke man die werkelijk krankzinnige dingen roept over Joden en Israël. Deze man is de afgelopen jaren volledig doorgeslagen’.

Mojo heeft niet overwogen de optredens op 4, 6 en 7 april te schrappen. Wel kwamen er de afgelopen weken ‘een paar klachten binnen’.

Eeuwige tegendraadsheid

Roger Waters - de schrijver van zo’n beetje iedere hit die Pink Floyd schreef - is op muzikaal vlak een legende. Het meesterbrein achter een van de meest iconische albums die ooit is verschenen. Maar zijn eeuwige tegendraadsheid lijkt zich nu tegen hem te keren. De voorman van Pink Floyd laat zich vaak kritisch uit over het Israëlische beleid in de Palestijnse gebieden. Zo heeft hij gezegd dat Israël een ‘apartheidsstaat’ is die aan ‘etnische zuivering’ doet.

In Polen verklaarde de burgemeester van Krakau hem zelfs ‘persona non grata’. Waters schreef eind september vorig jaar een open brief aan Olena Zelenska, de Oekraïense first lady, waarin hij geen spaan heel laat van haar echtgenoot. Zo schrijft hij dat ‘extreme nationalisten’ in Oekraïne ‘jouw land een desastreuze oorlog instuurden’.

Leave Them Kids Alone!

Bovendien beschuldigt hij Zelensky ervan dat hij zijn verkiezingsbelofte niet nakwam en de spanningen in Oost-Oekraïne oppookte. Elke verwijzing naar Rusland als verantwoordelijke voor de oorlog ontbrak in de brief. Het vlammende betoog leidde tot een golf van verontwaardiging in Polen. Het land vangt meer dan een miljoen Oekraïense vluchtelingen op en is ook op militair vlak één van de grootste Europese bondgenoten van Oekraïne.

Organisator Live Nation annuleerde daarop twee van Waters’ shows in Polen die voor april dit jaar gepland stonden. De burgemeester van Krakau, Lukasz Wantuch, zei dat Waters ‘maar in Moskou moet gaan spelen’. Krakau verklaarde hem officieel niet langer welkom. Waters reageerde daarop op geheel eigen wijze: ‘Hey! Lukasz Wantuch! ‘Leave Them Kids Alone!’, een zinsnede uit zijn bekende single ‘Another brick in the wall’.

Letterlijk naar Moskou gaan deed hij niet, maar het scheelde niet veel. Het Kremlin liet hem in februari opdraven in de VN-veiligheidsraad waarin hij suggereerde dat Oekraïne de oorlog zelf uitlokte. In een interview met een Duitse krant voegde hij nog toe dat Oekraïne bestuurd wordt door ‘nazi’s’.

Kritiek op Israël

Waters’ échte paradepaardje is zijn bikkelharde kritiek op Israël. Meermaals vergeleek hij het beleid van de staat Israël met dat van nazi-Duitsland en tijdens sommige van zijn concerten laat hij een opblaasvarken over het publiek zweven met een Davidster erop. ,,Maar ook het logo van McDonalds, Shell en een hamer en sikkel staan daarop’’, probeerde Waters zich nog te redden in ‘The Guardian’. De gemeentebesturen van Frankfurt, Hamburg en Keulen voeren momenteel een harde juridische strijd tegen Waters om zijn concerten te verbieden. Elke vorm van antisemitisme ligt bijzonder gevoelig in Duitsland.

Dat Waters in Frankfurt zou optreden in ‘Festhalle’ maakt het extra pijnlijk. In die zaal werden in 1938 Joden - opgepakt tijdens tijdens Kristalnacht - opgesloten om hen later naar de concentratiekampen te sturen. Waters heeft altijd ontkend dat hij antisemitisch is. Hij zou juist het beleid van Israël tegenover de Palestijnen aan de kaak willen stellen. Waters is aanhanger van de BDS-beweging, een Palestijnse organisatie die pleit voor een boycot van Israël. BDS roept op om geen Israëlische producten te kopen en wil sancties tegen Israël, net zoals die bestaan tegen Rusland.

Antisemitisch?

Is Waters nu antisemitisch of niet? ,,BDS wil gelijke rechten voor de Palestijnen’’, zegt Willem Staes, Midden-Oosten-expert. ,,Kritiek op Israël is niet hetzelfde als antisemitisme, op deze manier verliezen we de strijd tegen echte Jodenhaat uit het oog’’, klinkt het. André Gantman, een belangrijke joodse stem in België, is het daar niet mee eens. ,,Israël nazistisch noemen is overduidelijk antisemitisch. Waters probeert zijn rauwe antisemitisme te camoufleren met kritiek op Israël. De BDS-beweging heeft een verbeten focus op Israël’’, klinkt het.