Roger Waters haalt Trump door de gehaktmolen

De Us + Them-tour is waarschijnlijk de meest politiek getinte concertreeks van de voormalige bassist van Pink Floyd. Zo is het onvermijdelijke varken uit Pigs dat traditiegetrouw sierlijk boven het publiek zweeft beplakt met afbeeldingen van Trump. Op het immense videoscherm worden tegelijkertijd omstreden uitspraken van de machtigste man ter wereld geprojecteerd, waaronder die over zijn dochter Ivanka: ,,Als zij niet mijn dochter was, zou ik met haar trouwen.’’



Ook domineert zijn beeltenis het videoscherm waarop hij in cartoons beurtelings kotsend, als baby met een kleine piemel en in innige omhelzing met zijn collega Vladimir Poetin staat afgebeeld.



Opvallend is dat Waters weinig teksten van zijn oude Pink Floyd-hits hoeft aan te passen. De klassieker Money ('so they say, is the root of all evil today’) lijkt op het lijf van Trump geschreven. En natuurlijk komt ook de hit Another Brick in the Wall voorbij, compleet met een gemaskerd, marcherend kinderkoor dat gekleed is in oranje gevangeniskledij, een verwijzing naar detentiekamp op Guantanamo Bay. Halverwege hun zangpartij trekken zij hun uniform uit om een T-shirt te onthullen met de tekst Resist (Kom in opstand). Driemaal raden tegen wie dit is gericht.



Waters is niet de enige rockartiest die tegen Trump ageert, maar hij lijkt zijn woede het luidst te uiten. Zijn nieuwe cd Is This The Life We Really Want?, waarvan enkele nummers tijdens de tour worden gespeeld, staat ook grotendeels in het teken van een aanval op de huidige bewoner van het Witte Huis.



Hoe reageert het publiek in New York op Waters politieke statements? De aanvallen gaan er in als koek. Er wordt luid gejuicht, waaruit blijkt dat Waters duidelijk voor eigen parochie preekt. Bovendien zijn veel bezoekers in het Barclays Center vooral met zichzelf bezig. Een gezin – bestaande uit moeder, dochter en schoonzoon – filmt op zijn smartphone beurtelings een nummer van Waters, zodat zij na afloop het hele concert op zak hebben. De rest van de tijd maken zij onderling vooral selfies. Of de boodschap van Waters bij hen ook is aangekomen zullen ze waarschijnlijk pas thuis kunnen ontdekken.