Roelvinkjes eindigen in berm als hun oma half buiten bewustzijn raakt

De twee broers zaten zondagmiddag in de auto onderweg naar huis na opnames van De Roelvinkjes: Effe geen cent te makken. De wagen voor hen, waar hun oma in zat, stopte plots in de berm. Donny en Dave schrokken zich een ongeluk en parkeerden hun bolide ook in de berm. Daar bleek dat hun oma last had van duizeligheid en zich wankelig voelde.



,,Dave zat in paniek tegen haar te schreeuwen: Oma blijf wakker! Op dat moment dacht ik echt het ergste. Jezusmina", vertelt de 21-jarige Donny aan De Telegraaf. ,,Dave bleef maar zeggen: 'Wel wakker blijven, wel wakker blijven hè.' Ze werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, wij zijn de hele middag bij haar gebleven. Tot tien uur ’s avonds zaten we daar: wachten, wachten, wachten. Het was een zware dag.”



Wat de oma van de broers precies mankeerde, is nog niet duidelijk. Wel is vastgesteld dat ze niks aan haar hart heeft. Een specialist doet nader onderzoek om te achterhalen waar de symptomen vandaan kwamen. ,,Vandaag hebben we weer opnames voor het programma, maar tussendoor gaan we echt wel even bij haar op bezoek."