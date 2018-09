Roeland Fernhout scoort rol in Britse hitserie

Killing Eve is gebaseerd op de boeken van Luke Jennings en vertelt over een geniale seriemoordenaar die voor haar werkgever de hele wereld over reist om nietsvermoedende mensen om te leggen. De hoofdrollen worden gespeeld door Sandra Oh, Jodie Comer, Fiona Shaw en Kim Bodnia (The Bridge). De serie, geproduceerd door BBC America, werd onder meer genomineerd voor twee Emmy's.



In Amsterdam werden de afgelopen week opnames voor het tweede seizoen gedraaid. Fernhout zou onder meer op de Wallen een nachtelijke scène hebben gehad met hoofdrolspeelster Comer. Ook zijn er opnames gemaakt in het Rijksmuseum.



Behalve in Amsterdam worden dit najaar ook opnames gemaakt in Parijs en Londen. Het tweede seizoen wordt in 2019 uitgezonden.