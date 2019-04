Roel van Velzen gaat na acht jaar scheiden

Roel van Velzen en zijn vrouw Marloes gaan uit elkaar. Dat heeft de 41-jarige zanger vandaag via zijn management bekendgemaakt. Het koppel was twintig jaar samen, waarvan acht jaar getrouwd.

De twee hebben de beslissing samen genomen. ,,Marloes en ik hebben in goed overleg besloten uit elkaar te gaan. We zijn er de afgelopen tijd achter gekomen dat we als goede vrienden gelukkiger zijn dan als geliefden", laat VanVelzen weten in een verklaring.

Roel en marketingcommunicatiemedewerkster Marloes, die in 2012 een villa kochten in Haarlem, kregen twee kinderen: Laut Pepijn (8) en Boaz (7). Over hun zoons laten ze weten ‘altijd voor hen te blijven zorgen'. ,,We zullen er samen alles aan doen om ze een fantastische jeugd te geven.''

Over de precieze reden van de breuk doet de zanger geen uitspraken. ,,Aangezien dit een persoonlijke situatie is die enkel het gezin aangaat, wordt gevraagd hun privacy te respecteren om deze beslissing in alle rust een plek te kunnen geven", aldus zijn management.

Van Velzen liet in 2011 weten dat zijn huwelijksdag ‘de mooiste’ van zijn leven was. ,,Na mijn eerste jaar als zanger was er zo veel gebeurd dat ik eigenlijk spijt had dat ik het niet bewuster had meegemaakt. Toen heb ik me voorgenomen nooit meer een dag mee te maken zonder hem echt te beleven’', liet hij weten. De komst van zijn eerste kind maakte het volgens de artiest ‘helemaal af’.