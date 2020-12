Roel Maalderink gekozen tot mediatalent van het jaar

Roel Maalderink maakt voor deze site de serie Voxpop en is presentator van de Live Nieuws Updates . Voxpop is een wekelijkse knipoog naar het nieuws. Samen met de man op de straat bespreekt Roel maatschappelijk thema’s op een verrassende en frisse manier.

Maalderink is erg blij met de prijs: “Een paar jaar geleden begon ik Voxpop omdat ik video’s wilde maken over dingen die ik zelf grappig of belangrijk vond. Toen had ik niet verwacht dat ik er 120 afleveringen later nog zoveel plezier in zou hebben. Dat de vakjury mij nu heeft verkozen tot mediatalent van 2021 vind ik een echt onwijze eer.”