Roekeloze vloggers vast op torenhoge televisiemast in thriller Fall

Wáárom zou je een vervallen, afgelegen en bizar hoge televisietoren willen beklimmen op je afgetrapte gympies, in een karig hemdje, zonder zonnebrand, telefoonbereik of enige back-up? De enthousiaste aanjager van deze klimexpeditie ziet weinig bezwaren. Wél veel likes en extra volgers. Daarom haalt deze roekeloze vlogger haar beste klimvriendin over voor deze tot mislukken gedoemde expeditie. En wij zitten eerste rang.

Hoewel deze tijdens een experimentele korte film-pitch ontstane thriller op meerdere fronten werkelijk te mal voor woorden is, werkt het basisgegeven toch heel aardig. Want het is zo simpel: de enige weg is naar boven – wil je blijven leven. Aan de lopende band zit je als kijker op het puntje van je stoel bij zoveel gekkigheid. Je zou willen schreeuwen naar het scherm, naar die niet al te snuggere dames die samen óók nog wat uit te praten hebben. Zo’n klimpartij is hard werken hoor, ook voor de kijker.