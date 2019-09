Rod Stewart vocht 3 jaar lang tegen prostaatkanker

Zanger van The Cars, Ric Ocasek, op 75-jarige leeftijd overleden

4:11 Ric Ocasek, oprichter en zanger van de new wave band The Cars, is zondag dood aangetroffen in zijn huis in New York. De 75-jarige Ocasek werd rond 4 uur ‘s middags door zijn vrouw Paulina Porizkova in bed gevonden, zo bevestigt de politie. Over de doodsoorzaak is nog niks bekend, maar agenten sluiten een misdrijf uit.