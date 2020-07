Rocker Jett Rebel straalt in coronaproof theater Kattendans in Bergeijk: ‘Het is hier prachtig’

Theaters en popzalen worden door de coronaregels steeds inventiever. ‘The show must go on’, ook in de Kattendans in Bergeijk. Jett Rebel gaf er dinsdagavond drie concerten.

De bezoekers van het coronaproof concert hebben allemaal een plekje gevonden op een van de vijftig bankstellen in de zaal of op de stellages eromheen. Zo kunnen maar liefst honderd mensen tegelijk genieten van het concert. Zanger, multi-instrumentalist en songschrijver Jett Rebel verschijnt stipt om 18.00 uur op het podium. ,,Hoe gaat het met jullie? Hebben jullie de live-muziek gemist?”, vraagt hij na openingsnummer ‘Stick Together’ aan het publiek. De flamboyante muzikant is onder de indruk van de Kattendans en hoe de zaal met veel creativiteit is ingericht als een grote huiskamer. ,,Het zijn rare tijden. Ik ben sinds kort weer op pad, maar dit heb ik nog niet eerder gezien. Het is prachtig.”

Concert bekijken vanaf bankstel is andere beleving

Jett Rebel (echte naam: Jelte Tuinstra) trapte begin deze maand zijn ‘Face to Face-tour’ af in Paradiso in Amsterdam en nu is Brabant aan de beurt. Natuurlijk is een concert bekijken vanaf een bankstel een andere beleving en natuurlijk staan de ‘die hard-fans’ liever te springen voor het podium, maar voor dit moment lijken de meeste bezoekers vooral blij dat ze hun favoriete artiest weer eens live kunnen aanschouwen.

Volledig scherm Jett Rebel: ,,Hebben jullie de live-muziek gemist?” © DCI Media

Jett Rebel weet solo achter piano of gitaar het publiek een uur lang te vermaken met veel afwisseling en verzoekjes. Zo komen niet de meest voor de hand liggende nummers en covers voorbij. ‘Take It As A Present’ bijvoorbeeld en een medley van The Beatles met onder meer ‘Strawberry Fields Forever’ en ‘Back In The U.S.S.R.’ Hitje ‘Louise’ wordt ondersteund met een lollig uptempo bossanova-melodietje uit een Casio SK5.

Met een positieve boodschap huiswaarts

Quote Volgens mij zitten die banken wel erg chill Jett Rebel Tussen de nummers door zoekt de zanger en multi-instrumentalist telkens contact met zijn publiek. Vaak met grapjes, alsof hij zijn fans behalve muzikale geluksmomenten ook een mentaal en vrolijk steuntje in de rug wil geven: ,,Alles wordt weer een beetje als normaal, hoewel volgens mij die banken wel heel erg chill zitten.” Met afsluiter ‘Bridge Over Troubled Water‘ - een cover van Simon & Garfunkel - stuurt hij het publiek met een positieve boodschap huiswaarts.

Jett Rebel is een alleskunner op muzikaal gebied. Zeker live. Hij liet het al zien op grote festivals als Paaspop, Lowlands en Pinkpop, maar ook in een ‘naakte versie’ in het huiskamertheater van de Kattendans blijft hij zonder moeite overeind.

Volledig scherm De Kattendans is met veel creativiteit ingericht als een grote huiskamer. © DCI Media

Jett Rebel treedt deze avond in Bergeijk niet één, maar drie keer op. Zo kunnen toch 300 fans hem zien. ,,Normaal is de capaciteit van de Kattendans 280”, vertelt directeur/programmeur Dries Floris. ,,Dus dan komen we met drie optredens ongeveer op hetzelfde aantal uit.”

De agenda van de Kattendans is inmiddels goed gevuld met aansprekende namen zoals Postmen, Stef Bos, Ellen ten Damme en Henry van Loon. Floris: ,,Zo bieden we de mensen deze zomer een alternatief festivalseizoen aan.”

Jett Rebel vervolgt woensdagavond zijn ‘Face to Face-tour’ in De Pul in Uden.