Rockband Midnight Oil komt na achttien jaar met nieuwe muziek

Frank en Rogier helpen noodlijden­de bed and breakfasts in nieuw programma

3 augustus Frank en Rogier gaan bed and breakfasts opknappen in hun eerst tv-programma voor RTL 4. Het duo, dat eerder voor SBS 6 in Paleis voor een prikkie huizen van mensen die het minder breed hadden opkalefaterde, zal dit nu gaan doen met etablissementen die om wat voor reden dan ook in de problemen zijn geraakt.