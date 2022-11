Rockband Foreigner stopt na komende tour: ‘Lastige beslissing’

,,Het idee dat uiteindelijk zou uitgroeien tot Foreigner had ik in 1974, en ik was toen 30 jaar oud”, vertelt Jones. ,,Tegen het einde van deze afscheidstour is er al meer dan 50 jaar voorbijgegaan, en dat is een hele lange tijd om onderweg te zijn en shows te doen.” De laatste tour van Foreigner gaat volgend jaar op 6 juli van start in de Verenigde Staten. Een definitieve einddatum is er nog niet.

Kelly Hansen is sinds 2005 de voorman van de band, en geeft tegenover Billboard aan dat het afscheid iets is waar hij en Jones al een tijdje over praten. ,,Het is een lastige beslissing om te nemen. Ik had in geen miljoen jaar verwacht dat ik de nummers op deze toonhoogtes nog zou zingen op mijn leeftijd”, zegt de 61-jarige zanger. ,,En ik weet niet hoeveel langer ik dat nog kan blijven doen op het niveau dat ik van mezelf verlang.”

Zowel Hansen als Jeff Pilson, de bassist van Foreigner sinds 2004, zegt dat Foreigner in de nabije toekomst ook wat nieuwe muziek zal uitbrengen. ,,Er zijn een heleboel dingen in ontwikkeling, dus dat ligt zeker binnen de mogelijkheden”, voorspelt Hansen. Het laatste album van de band, Can’t Slow Down, kwam uit in 2009.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: