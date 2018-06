Robèrt van Beckhoven gaat voor 'wow-effect' in theater

Robèrt neemt de theaterbezoekers mee in zijn wereld. ,,We gaan proeven, er zitten beelden en muziek in de show. Het krijgt een zeer verrassende wending, dit is uniek in het theater. Mensen zijn niet gewend wat ik ga doen."

De gouden tip die Robèrt voor zijn publiek heeft, is niet met een volle maag in de zaal plaats te nemen. ,,Die vierhonderd man in de zaal krijgen een proeverij", verklapt de bakker, ook bekend als jurylid van Heel Holland Bakt. ,,Dat wordt best spectaculair. We maken alles van tevoren in de bakkerij in Oisterwijk en er gaat een heel team mee om alles uit te delen." Robèrt schat dat er aan het einde van de tournee, waarmee hij tussen 2 oktober en 23 maart 28 keer op de planken staat, zo'n 72.000 'kleine proeverijtjes' zijn uitgedeeld.

Geen applaus



Hij vervolgt: ,,Ik laat ze verrassende dingen proeven, maar ook de gangbaardere dingen waar ik beroemd om ben, komen voorbij. Mijn brood is wereldberoemd, maar waarom nou eigenlijk? Dat ga ik uitleggen. En de Brabantse worstenbroodjes zijn befaamd, dus die mogen ook niet ontbreken."

Afsluiten met een staande ovatie of minutenlang applaus is niets voor Robèrt. ,,Ik heb liever dat ze een handje geven als ze gaan, dat is veel persoonlijker." Na afloop van de show praat de Brabander daarom graag nog even na met zijn gasten. ,,Ik ga helemaal niet afsluiten met een buiging of zo, ik zeg gewoon: kom, we gaan nog even door in de foyer."

Bakkersgrapjes

,,Het is een andere voorstelling dan ze gewend zijn, geen Youp van 't Hek. Hoewel er ook zeker grapjes in zitten, ik heb zoveel bakkersgrapjes... Er zitten serieuze momenten in de voorstelling, er wordt gelachen en geproefd. We gaan zoveel mogelijk voor het wow-effect."

En: ,,Natuurlijk heb ik gezonde spanning en zal ik richting oktober zenuwachtiger worden. De grootste uitdaging is dat ik niet helemaal door het lint ga van enthousiasme, maar de rode draad in de gaten hou. Anders ben ik zo drie uur bezig in plaats van anderhalf."