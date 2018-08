Robert Redford kondigt pensioen aan

,,Ik ga hierna met pensioen. Ik doe dit al sinds ik 21 jaar ben. Het is nu wel klaar, dacht ik zo" verklaart hij aan de Amerikaanse website. Roberts pensionering komt niet helemaal uit de lucht vallen. Twee jaar geleden liet hij al doorschemeren dat hij wilde stoppen als hij de laatste twee films waaraan hij zich had verbonden af waren. Dat is nu het geval: Our Souls At Night kwam vorig jaar uit en volgende maand is het de beurt aan The Old Man & The Gun . De film, waarin ook Casey Affleck, Danny Glover, Sissy Spacek en Tom Waits zijn te zien, gaat in première op het Toronto International Film Festival.

Oscar

Robert Redford begon zijn carrière in de jaren zestig. Hij was te zien in films als All Is Lost, All the President's Men, The Great Gatsby, The Horse Whisperer, Indecent Proposal en Out of Africa.



In 1982 won de acteur een Oscar voor de regie van de film Ordinary People. In 2002 kwam daar nog een Oscar bij, een Lifetime Achievement Award voor zijn gehele acteeroeuvre. In de prijzenkast van Robert staan verder drie Golden Globes.