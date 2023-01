Rob van Someren grote winnaar bij uitreiking Gouden RadioRing

Rob van Someren, dj bij Radio 10, is donderdagavond in Hilversum uit de bus gekomen als grote winnaar bij de uitreiking van de Gouden RadioRing. Hij werd verkozen tot beste radiopresentator, maar won ook de RadioRing voor het beste programma met Somertijd . Van Someren was niet in Hilversum aanwezig om zijn prijs in ontvangst te nemen.

Ook Marieke Elsinga, Bart Arens, Tim op het Broek, Iris Enthoven en Emmely de Wilt waren genomineerd voor de prijs. Een jaar geleden ontving Bram Krikke de Zilveren RadioSter Man en Annemieke Schollaardt de Zilveren RadioSter Vrouw. Het is de eerste editie waarin geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen de beste mannelijke en vrouwelijke presentator.

Van Someren, die enkel in kartonnen versie aanwezig was in de zaal, won daarnaast ook de Gouden RadioRing voor beste programma met zijn Somertijd. Het programma ging de strijd met Aan De Slag! (NPO Radio 2 / AVROTROS), Adres Onbekend (NPO Radio 5 / KRO-NCRV), KINKSTART (KINK) en Spijkers Met Koppen (NPO Radio 2 / BNNVARA). In 2013 sleepte Van Someren overigens ook al de prijs in de wacht met zijn middagshow. Alleen Evers staat op won eerder twee keer de Gouden RadioRing voor beste programma.

In aanloop naar de ceremonie klonk er van verschillende kanten kritiek dat beide prijzen op een hoop waren gegooid. Zo sprak Elsinga haar zorgen uit, omdat er mogelijk veel minder vrouwen genomineerd zouden worden. Van Someren won overigens in 2014 al eens de Zilveren RadioSter Man.

Podcast

De podcast F1 Aan Tafel is uitgeroepen tot winnaar van de RadioRing Beste Podcast. F1 Aan Tafel is een podcast van Grand Prix Radio en biedt achtergronden over de Formule 1. Mattie Valk is de presentator van de show.

De andere genomineerden voor deze prijs waren Brokko met Korthom & Lotte, De Cor Potcast, FCA Daily: Alles over voetbal en Vrouwmibo. Een jaar geleden wonnen de broers Sam en Rijk Hofman deze prijs voor hun podcast genaamd BROERS.

Tijdens de uitreiking worden naast de drie publieksprijzen ook de Marconi Awards uitgereikt. De Marconi Aanstormend Talent Award ging naar Nordin Besling (FunX) en de Beste Zender Award naar NPO Radio 1. Giel Beelen ontving eerder al de Oeuvre Award.

Volledig scherm Mattie Valk en Marieke Elsinga op de rode loper voorafgaand aan het Gouden RadioRing Gala 2023. © ANP

