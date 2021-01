Rob Kemps verdedigt Tijl Beckand na kritiek: ‘De ironie was direct duidelijk’

Het Lama’s-gezicht staat erom bekend dat hij de boel graag komisch ontregelt als hij te gast is in tv-programma’s. Dat doet Tijl nu ook in de doorgaans vrij rustige kennisquiz, waarin hij sinds vorige week te zien is. Gisteravond wist Kemps door lukraak raden veel punten binnen te slepen in de zogenoemde gallerijronde, waarna Tijl duidelijk grappend een tirade afstak over het makkelijke scoren. Een deel van de twitterende kijkers vond dat onsportief en dacht zelfs te zien dat Rob zijn ergernis moest inhouden.



Dat is niet waar, stelt Rob nu zelf. ‘Voor mij was de ironie van zijn commentaar direct duidelijk en we hebben er samen goed om gelachen’, schrijft hij. ‘Wat goed is om te weten, is dat we backstage hele fijne gesprekken hebben gehad over Brel en Bach’, vervolgt hij, verwijzend naar hun gedeelde liefde voor muziek. ‘Samen hebben we voetballen gekeken en tevens de wijnvoorraad uit de kleedkamer van Philip Freriks burgemeester gemaakt’, grapt hij. ‘Misschien plaatst dit alles wat in een ander perspectief.’