Rob Geus ging in Robinson van evenwichtsbalk naar huilebalk

Honger



Nog even over de donderdag. Over de oud-kandidaten. Over Rob Geus, die arme Rob. Zijn eilandvrinden namen hem al in de maling toen hij een te grote hand rijst wilde pakken en bakken. Moesten ze nu al honger lijden? En hád ie wat gekookt, was het weer te zout. Ik had een zwak voor deze smaakpolitieagent. Lekker no-nonsense, vleugje humor. Ik verheugde me op zijn revanche, nadat hij twee jaar terug van de balk viel en ook half Nederland over zich heen kreeg toen hij bananen liet aanbranden en meel wegkieperde. En nu?