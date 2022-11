Rob de Nijs kan door Parkinson ‘geen stap meer zetten’

Ook Zuid-Koreaanse acteur omgekomen bij halloween­dra­ma Seoel, slechts dertig agenten op straat

Een Zuid-Koreaanse acteur en K-popzanger is omgekomen bij de dramatisch verlopen halloweenfestiviteiten in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel. Het management van Lee Jihan bevestigde de dood van de 24-jarige acteur. Tijdens de grote drukte in Seoul die 154 mensen het leven kostte, waren slechts dertig politieagenten ingezet in het district.

31 oktober