Rita Ora zegt sorry voor 'gevaarlijke' hit over zoenen met vrouwen

Eerste begelei­dings­band Prince komt naar Paradiso

11:06 The Revolution, ooit de eerste begeleidingsband van Prince, komt naar Nederland. Op zondag 10 februari geeft de groep een concert in Paradiso Amsterdam. Het is het enige concert in Nederland van de band die in de gloriedagen van Prince klassiekers als Kiss, Purple Rain, Let's Go Crazy, 1999 en Little Red Corvette speelde.