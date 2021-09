Rileys De Zeven Zussen bereikt unieke status van Diamanten Boek

Van het boek werden in Nederland sinds het verschijnen in september 2017 meer dan 500.000 exemplaren verkocht.

Riley werd geboren in Ierland en schreef haar eerste boek op 24-jarige leeftijd. Haar werk wordt in meer dan dertig landen uitgegeven. Wereldwijd verkocht ze al meer dan dertig miljoen boeken. In Nederland was De zeven zussen, het eerste deel van de serie, het bestverkochte boek in zowel 2018 als 2019. Ook in 2020 schreef Riley het bestverkochte boek van Nederland, namelijk het zesde deel De zeven zussen.