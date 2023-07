Rikkie Kolle (22) wint als eerste trans vrouw Miss Nederland: ‘Inspirerend’

Candy & Bonita Porno? Nee, porná! Twee vriendin­nen maken ‘vrouw­vrien­de­lij­ke’ seksfilm

Pornó? Porná! In Candy & Bonita, nu in de bioscoop, besluiten twee vriendinnen een ‘vrouwvriendelijke’ seksfilm te maken. Regisseur Nienke Römer en hoofdrolspelers Fockeline Ouwerkerk en Sanne Langelaar over het belang van cinema met een meer feminien karakter, in welk genre dan ook.