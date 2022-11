Rihanna klimt na vijf jaar afwezigheid omhoog in Top 40 met Lift Me Up

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 5 november. In de lijst zien we 2 binnenkomers, 4 zittenblijvers, 16 zakkers en 18 stijgers.

33 (--) LIONHEART (FEARLESS)- Joel Corry & Tom Grennan

In 2020 scoorde Joel Corry zijn eerste Top 40-hit met Head & Heart. Die track werd een joekel van een hit en nog steeds staat de track bij de 12 grootste hits aller tijden. Het was de enige hit die hij maakte met alleen de hulp van één man, toen was dat MNEK. Na tracks met meerdere assistenten en ook zangeressen is Lionheart opnieuw een nummer met alleen één man: Tom Grennan. Zelf noemt Joel Corry de track een ‘evolutie’ van zijn sound en Lionheart (Fearless) maakte hij speciaal als anthem voor op het podium van de grote festivals. Deze week zijn Joel en Tom nieuw in de lijst op nummer 33.

21 (--) LIFT ME UP- Rihanna

Afgelopen week was Lift Me Up de Alarmschijf en daarmee blijft Rihanna de artiest met de meeste Alarmschijven; inmiddels 30 stuks. De zangeres van Barbados leverde in 2016 haar laatste eigen materiaal af met het album Anti. In de jaren daarna hield ze zich bezig met films, kleding en haar gezin. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat de terugkeer van Rihanna aanstaande was met het nieuws dat ze de pauzeshow van de Super Bowl in Glendale, Arizona, zal verzorgen. Na vijf jaar afwezigheid keert Rihanna deze week terug in de Top 40 en daarmee is ook meteen haar 41e Top 40-hit een feit. Lift Me Up is, op nummer 21, de hoogste nieuwe.

2 (3) UNHOLY- Sam Smith & Kim Petras

De afgelopen 9 weken stond Snap van Rosa Linn in de top 3. Deze week moet ze plaatsmaken voor Bad Memories van Meduza, James Carter, Elley Duhé en Fast Boy dat terug weet te keren op nummer 3. Een plekje hoger komen we Unholy van Sam Smith en Kim Petras tegen. Voor Sam noteren we, na Stay With Me en Promises, nu de derde top 3-hit. Met dat aantal staat hen nu ook op een gedeelde tweede plaats van artiesten met de ‘meeste nummer 2-hits zonder nummer 1-hit’. Alleen Charly Lownoise en Mental Theo scoorden meer nummer 2-hits zonder nummer 1-hit; 4 in totaal.

1 ( 1) I’M GOOD (BLUE)- David Guetta & Bebe Rexha

I’m Good (Blue) heeft ook deze week weer een riante voorsprong op de nummer 2 en daarmee lijken we nog niet klaar te zijn met David Guetta en Bebe Rexha op nummer 1. I’m Good (Blue) evenaart ook meteen een record – dat van Franse productie met de meeste weken op nummer 1. Twee keer eerder zagen we een hit van een Franse act 7 weken op 1 staan; in 1972 via The Popcorn Makers en Anarchic System die Popcorn maakten en in 2011 via de hit van Lucenzo, Danza Kuduro.

Luister hier naar de podcast van het Top 40-weekoverzicht.

Iedere werkdag hoor je, even na zessen, de laatste ontwikkelingen rond de lijst in de Top 40 Update. Een nieuwe Top 40 is er vrijdag vanaf 14.00 uur op Qmusic.

Luister hier ook de Top 40-weekoverzicht podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: