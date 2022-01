Rihanna en A$AP Rocky verwachten eerste kindje

Robert ten Brink: ‘Vier uur na overlijden van mijn moeder vertrok ik naar Australië’

Robert ten Brink (66) kwam vanavond in De Geknipte Gast op NPO 2 uitgebreid terug op het overlijden van zijn moeder in 2015. De RTL-presentator was erbij toen ze haar laatste adem uitblies, maar miste de begrafenis vanwege tv-opnames. Hij zag de uitvaart via een livestream op een hotelkamer in het Australische Adelaide. ,,Het was bizar, alsof het niet echt gebeurt.”

