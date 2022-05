Rihanna bevallen van haar eerste kindje

Recensie Moloch is vooral in stilis­tisch opzicht een voltreffer

Het spookt in en rond het Drentse veenmoeras. In een van de fraaiste momenten van Moloch heeft een bezorgde bewoner dunne draadjes met belletjes tussen de bomen in een nabijgelegen bos gespannen. Het eerste gerinkel in de duisternis is nog ver weg. Niet veel later klinkt een luider geluid. Opwinding maakt steeds meer plaats voor angst wanneer Roelof lijkt te worden ingesloten, maar door wie of wat?

