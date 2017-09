Riem de Wolff (1943-2017): Voor altijd verbonden met Ramona

Bij zijn ouders thuis in Driebergen bleef de hutkoffer twee jaar lang onuitgepakt. Het gezin van Riem en Ruud de Wolff wachtte immers op de terugkeer naar Indonesië, waarvandaan het in 1949 in allerijl had ingescheept richting ons land. De retourtrip kwam er echter niet meer. En Riem (6) en Ruud (8) werden Nederlanders.

Rock-'n-roll

Als het duo The Blue Diamonds gaven ze de popmuziek in hun nieuwe thuisland een compleet nieuw gezicht. In het benepen Nederland van de jaren 50 vormden de broers de voorhoede van de opkomende rock-’n-roll. Als polderversie van The Everly Brothers waren ze deel van de indorock die een decennium later oversloeg naar de eerste golf van Nederlandse beatbands als The Golden Earrings, Sandy Coast en The Motions.

Die bands speelden The Blue Diamonds, die altijd trouw bleven aan hun uit suikerwerk opgetrokken repertoire, uiteindelijk uit de mode. Zo bleef de gisteren op 74-jarige leeftijd overleden Riem de Wolff – zijn broer stierf in 2000 al op zijn 59ste – zijn hele leven verbonden met die ene hit: Ramona.

Ramona

Het was geen eigen compositie. Sterker: de song was al 33 jaar oud toen Riem en Ruud hem in 1960 op plaat zetten. Ze verhoogden het tempo van het originele walsje, voegden er gitaarwerk aan toe en toen kwam daar die fraai zwevende harmonie tussen de stemmen van Ruud en Riem bovenop. Ramona werd een van de eerste Nederlandse wereldhits. Zelfs in Amerika – in die tijd nog bijna letterlijk een compleet andere wereld – haalde Ramona de hitparade. De broers bezongen Ramona in het Engels, Duits, Spaans en Maleis. Uiteindelijk werden er wereldwijd twintig miljoen singles verkocht.

Er ontstond een soort Beatlemania rond de twee jongens. Maar een opvolger met dezelfde impact als Ramona kwam er nooit. De broers bleven altijd een beetje het brave bandje, dat door hun liefhebbende moeder in glitterpakken was gestoken. Zij streek ook de kanten blouses en verzorgde de boekhouding. De branie van de rock-’n-roll ging aan het tweetal voorbij.

Hun muziek bleef populair, vooral bij de generatie die terugverlangde naar de vervlogen tijden toen Jakarta nog Batavia heette. The Blue Diamonds waren – samen met Anneke Grönloh – de eerste Nederlandse artiesten die naar de zelfstandig geworden archipel reisden voor optredens. Het leverde de broers in 1964 commentaar op van Indonesische veteranen. In hun ogen waren de Diamonds gezanten van de Nederlandse regering en waren ze onderdeel van oude koloniale tactieken.

Volledig scherm Riem de Wolff.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De De Wolffs lieten de kritiek van zich af glijden. De concerten waren een succes. En waarom zouden ze zich verder uitspreken? ‘Laten we de slechte tijden vergeten’, werd het mantra van Riem, die liever aan verbinding werkte. Die houding zou hem in 2005 een benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau opleveren.