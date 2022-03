Rico Verhoeven knuffelt met nieuwe vriendin op rode loper

Universal Music koopt na Bob Dylan en Sting ook muziekcata­lo­gus Neil Diamond

Universal Music Group (UMG) heeft na Bob Dylan en Sting ook de volledige muziekcatalogus van de Amerikaanse zanger en componist Neil Diamond binnengehaald. UMG heeft geen financiële details bekendgemaakt. Diamond schreef vele hits als Sweet Caroline, I’m A Believer (voor The Monkees) en Red Red Wine, dat in de jaren tachtig een hit werd in de versie van UB40.

28 februari