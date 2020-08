Rico roert moeder tot tranen en Yolanthes zus beschermt bikinibroekje

video De Meilandjes willen oud worden in de Achterhoek: ‘Dit is Frankrijk in het klein’

23 augustus Hoe de verhuizing verliep? ,,Eigenlijk best wel goed’’, zegt Erica Meiland met een wat verwonderde blik. Want meestal lopen acties van de Meilandjes behoorlijk in de soep. De move van hun chateau in Frankrijk naar een fraaie boerderij met bijgebouwen in het Gelderse Hengelo was in een vloek en een zucht gepiept. Operatie Achterhoek is geslaagd voor Erica, Martien, dochter Maxime en kleindochter Claire. ,,Wij gaan hier voorlopig niet meer weg.’’