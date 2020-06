Ricky Gervais begonnen met script derde seizoen After Life

Gervais bevestigde eerder al dat er inderdaad een derde seizoen aankomt. Jensen, die een van de vaste rollen in de serie vervult, zegt nu dat hij zelfs al begonnen is met het schrijven van het script. ,,Ik denk dat Ricky al een paar woorden in zijn computer heeft staan, of zijn pen, of wat hij ook gebruikt", zei de actrice tijdens het Britse praatprogramma.



After Life is een tragikomische serie over een schrijver die de dood van zijn vrouw probeert te verwerken. Het leven kan de hoofdpersoon niet veel meer schelen. Daarom zegt hij alles wat hij denkt, wat hem geregeld in de problemen brengt.