Rick Engelkes ontdaan over beschuldiging gesjoemel: ‘Ik twijfel geen seconde aan mijn integriteit’

Rick Engelkes: Miljoenen voor musical Willem van Oranje wel degelijk terecht verstrekt

Rick Engelkes neemt afstand van de speculaties over vermeend onrechtmatig handelen in zake zijn bedrijf Waterfront. Dat laat Engelkes (62) vandaag weten in een uitgebreide verklaring. De producent kwam recent onder vuur te liggen nadat bekend werd dat hij 4,3 miljoen euro coronasteun had ontvangen voor een musical die nog altijd niet te zien is.

15 juli