Rick en Tatum flirten erop los in Het perfecte plaatje, maar nu moeten ze uit elkaar

Meisjes plagen, zoentjes vragen, daar komt het gedrag van presentator Rick Brandsteder (39) in de RTL 4-show op neer. Zo ook woensdag, toen de deelnemende BN’ers in Zuid-Afrika zeevissers moesten portretteren. Dat ging Brandsteder prima af, maar toen Tatum Dagelet (48) aan de beurt was, vertelde hij een ander verhaal. Hij deed alsof hij moest overgeven van de zeeziekte en zei dat er geen vis te bekennen was. Dagelet zat meteen in de stress.

Brandsteder maakte het de volgende dag goed met een waar aanzoek. Hij ging op één knie en grapte dat hij van de spanning niet had geslapen. Sinds ze samen op reis waren, was zijn liefde voor Dagelet ‘alleen maar groter’ geworden, zei hij. Wilde ze alsjeblieft zijn model zijn voor de tweede shoot?



Dan moet je net Dagelet hebben. De tv-maker, die vroeger furore maakte met Brutale meiden, zei smeltend ‘ja’. Ze wist dat Brandsteder dan ook háár model zou zijn bij een shoot voor een ‘reclamefoto voor een geurtje’. ,,Ga je nu bloot voor mij?’’ greep ze haar kans na Brandsteders shoot. Haar wens was duidelijk: ,,Om je eindelijk in bed te krijgen.’’

Volledig scherm Rick Brandsteder en Tatum Dagelet grepen elke kans aan voor een knuffel in Het perfecte plaatje. © RTL

Het handdoekje is te klein

Naakt wilde hij niet, want zijn oma kijkt ook. Maar een handdoek om zijn heupen moest kunnen. De badhanddoek waarmee hij aankwam vond Dagelet niks, dus reikte ze hem iets aan wat meer leek op een washand. Brandsteder zette z’n verleidelijkste gezicht op. ,,Geil! Ik bedoel goed!’’ riep Dagelet.

De romantiek had duidelijk een knipoog, maar toen Brandsteder ook begon te flirten met de adviserende deskundige Nina Zimolong, vond Dagelet dat toch een beetje vervelend. Brandsteder schreef de seksuele spanning tussen hem Dagelet ondertussen vooral toe aan Tatum. ,,Het was af en toe een tikje schunnig, maar dat weet je als je met haar gaat werken.’’

Volledig scherm Rick Brandsteder ging deels uit de kleren voor Tatum Dagelet, tot haar blijdschap. © RTL

Uit elkaar

Zijn foto van Dagelet die verleidelijk het ‘ssst’-gebaar maakte was volgens de jury de beste. Maar hoewel zij al blij was dat ze Rick ‘in bed had geluld’, zoals ze zelf zei, viel haar cijfer tegen. Ze had te veel van de slaapkamer gefotografeerd, wat de aandacht afleidde. Ze kreeg een 5,6, waarmee ze onderaan eindigde en een ticket naar huis kreeg. Brandsteder bleef achter in Zuid-Afrika.

Dat vond ook presentator Tijl Beckand jammer. ,,Jij was ons zonnetje, onze bron van energie’’, sprak hij. ,,Je bent ontzettend aanwezig, maar hebt zo’n klein, lief moederhart. We gaan je enorm missen.’’

Bekijk een video van Tatums shoot met Rick:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: