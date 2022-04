Rianne geeft update over zieke Boer Jan: ‘Het gaat niet goed met hem’

Serie over Pim Fortuyn sluit af met 678.000 kijkers

De laatste aflevering van de NPO-serie Het Jaar van Fortuyn, over de opkomst van en de moord op de omstreden politicus, heeft gisteravond 678.000 kijkers getrokken. Daarmee staat de show volgens Stichting KijkOnderzoek op de twaalfde plek in de top 25 van best bekeken programma’s.

23 april