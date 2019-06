Reünie van Big Brother-succes aan de knoppen bij het kwakkelende SBS 6

Hélène reageert op ‘doodzonde’: Wilfred Genee is veel verder dan ik

20:35 Hélène Hendriks heeft vanmiddag in het radioprogramma Veronica Inside gereageerd op de kritiek die zij kreeg op haar rol in de talkshow Café Hendriks en Genee afgelopen zondag op Veronica. Nadat ze een spannend gesprek tussen Art Rooijakkers en Wilfred Genee afkapte, schreef onder meer AD-columniste Angela de Jong over ‘een doodzonde’. De presentatrice steekt de hand in eigen boezem: ,,Ik ging ook de fout in.”