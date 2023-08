Reünie-uitzending B&B vol liefde vol emoties: deze koppels zijn nog samen

spoiler alertHet is een B&B met aardig wat liefde geweest deze zomer in B&B vol liefde , de kijkcijferhit van deze zomer. Twee van de acht koppels zijn stapelverliefd, zo wordt duidelijk uit de reünie-uitzending die op Videoland staat en zondagavond op RTL4 te zien is.

Joy van Swieten (26) en Dani (26) Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ El Cortijuelo, Málaga, Spanje



De jonge Joy, die zich volledig door zijn ‘purpose’ en gevoel laat leiden, werd er onzeker van. Zou hij de liefde wel vinden? Wát een knappe meiden reisden af naar Mount Joy, maar hij voelde er weinig bij. Totdat de vrolijke styliste Dani plots aanklopte. De zon ging weer schijnen. Dani had het nog niet eerder gemaakt, echt verliefd zijn. Het gevoel verdween niet; het ietwat kleffe stel woont nu samen.

Van Mount Joy nam Joy, door zijn vriendin liefkozend 'schatje’ genoemd, ‘wat afstand’. Een van zijn B&B’s staat nu te koop, er wordt gezocht naar een huis waar hij samen met haar een leven wil opbouwen. ,,Ik ben blij hoe we onszelf ontwikkelen in het relatieproces. Het is heel fijn hoe diep we communiceren en overal sterk uit komen. Samenwonen is veel beter dan ik had verwacht. We gaan overal doorheen vechten samen.’’ Wie benieuwd is naar hoe het is afgelopen met Elise, die er vandoor ging met Joys vriend Ilidío: ook zij zijn in love.

Debbie de Jong (63) en Paul (69) Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Sant Andreu del Terrì in Catalonië, Spanje



Een succesvolle B&B propvol met prullaria, die wordt gerund door een flamboyante kletsmajoor met een bloemclip in haar haar. Gepensioneerd jachtmakelaar Paul, een kalme man met humor, die werd ingezet als klusjesman. Het werd voor Debbie een liefde die langzaam opbloeide. ,,In een normale relatie klets je, word je dronken, ga je een keer naar bed, of niet, maar als je elke dag een spiegel krijgt voorgehouden... ‘Wat zie je? Meen je wel wat je zegt?’ Dan ga je er echt over nadenken’’, vat Debbie het liefdesproces samen. Ze vond Paul een ‘beetje saaiig’, totdat de gin tonic rijkelijk vloeide en zij hem ‘plat op de snuit buffelde’. Ja, daar was de aantrekkingskracht.

Een James Bond-achtige missie werd het om hun relatie geheim te houden. Met een nieuwe bril en een blauw petje op kreeg Paul via een spraakberichtje op zijn telefoon door of hij de honden kon uitlaten. Hij woont nog in Nederland, maar pakt regelmatig zijn koffers. Zij vindt het maar ongezellig als hij er niet is. ,,Als je iemand om je heen kunt hebben, die je helemaal nooit in de weg loopt, dan is dat heel veel waard. We hebben veel zin in onze toekomst. Als blije senioreneitjes.’’

Bommetje in Thailand Bij B&B-eigenaar Martijn in Thailand barstte de bom toen Tamara ineens haar koffers pakte. De twee hadden na de opnames kortstondig appcontact, maar Martijn weet nog steeds niet ‘waar de boosheid vandaan kwam’. ,,De eerste dagen was het superleuk, dan gebeurt er iets onverklaarbaars, en dat heeft mij blijkbaar heel boos gemaakt. Natuurlijk baal je dan van een afscheid’’, vertelt Martijn in de reünieaflevering. Tamara voelde zich ‘niet begrepen’ en is haar woede nog niet helemaal kwijt. ,,Ik kom van Heerlen, niet van Thailand. Als kerel zijnde, stuur je niet zomaar een vrouw de straat op. Martijn moet niet telkens schuilen achter zijn zaak.’’

