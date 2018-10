Renze Klamer kan zomaar de opvolger worden van Jeroen Pauw

Na Margriet van der Linden, Nadia Moussaid en Twan Huys is Nederland sinds deze week wéér een nieuwkomer rijker in talkshowland: Renze Klamer. En hij heeft op papier ook nog eens een droomplek, dagelijks na het 20 uur Journaal.



De praktijk is, zoals vaker, net iets weerbarstiger. Zijn Na Het Nieuws, onder de vlag van BNN/VARA, is enkel te zien via NPO 1 Extra, oftewel kanaal 311 bij Ziggo, het Siberië van de afstandsbediening. Ingeklemd tussen – echt waar - een stokoude herhaling van Ha, die Pa en het recentere Bloedverwanten. Zijn tv-studio is al even nederig, als je het al een studio kunt noemen. Hij heeft een hoekje toebedeeld gekregen in de centrale hal van het NPO-gebouw op het Mediapark, formaat bezemkast. Met een decor dat makkelijk gewisseld kan worden, omdat vanaf dezelfde plek ook een kinderprogramma wordt uitgezonden.



Maar dat mag de pret niet drukken. Want dit project is beslist lovenswaardig. Niet alleen omdat Klamer en collega’s zich ten doel hebben gesteld om een nieuwe lichting talkshowgasten te ontdekken en klaar te stomen. Wat geen overbodige luxe is, gezien het profiel Peter R. de Vries dat in mijn tv-scherm zit gebrand.



Maar ook omdat er bij de publieke omroep eindelijk serieus werk wordt gemaakt van talentontwikkeling en opvolging van de eigen presentatoren. Matthijs van Nieuwkerk en Jeroen Pauw gaan richting de 60 en zullen er ooit een keer mee ophouden. Een talent bij toeval vlieguren laten maken, zoals bij een zwangerschapsverlof, is een erg wankele basis voor de toekomst.