Renze Klamer brengt nare twist in RTL-show: vrouw moet terug naar groep die haar ijskoud wegstemde

In Het onbekende, van de makers van De verraders, strijden twee teams in Slovenië om 25.000 euro. Het geld gaat naar het team dat na een reis vol opdrachten als eerste ‘de onbekende’ bereikt in diens hoofdkwartier. De kijkers weten dat dit Renze Klamer is, die de show als poppenspeler leidt. Er is een team bekende Nederlanders en een groep onbekende mensen, althans, zo begon het.

Waar het BN’er-team saamhorig is, maken de onbekende mensen dagelijks nieuwe bontjes. Brandweervrouw Mabel (24) werd daarvan vorige week slachtoffer. De teams moeten elke dag afscheid nemen van een deelnemer. Het team dat de dagopdracht het beste doet, kiest hoe dat gebeurt. Nemen ze de bekende weg, dan stemmen ze democratisch. Kiezen ze de onbekende weg, dan bepaalt Klamer hoe wordt gekozen.

Weg met zwakke schakel

De onbekende mensen stemden democratisch. De drie mannen in de groep spanden samen om Mabel naar huis te sturen. Ze vonden haar niet sterk en zeiden aan haar het minste te hebben. Ze wisten niet dat de weggestemde persoon voor het eerst niet écht wegging: Mabel werd overgeplaatst naar het andere team.

Dat had net afscheid genomen van voormalig topschaatser Ronald Mulder (37). De beroemdheden hadden niet democratisch gekozen: het onbekende team moest van Klamer ook voor het BN’er-team beslissen wie zou vertrekken. Ze kozen de grootste concurrent, de oud-topsporter. Maar Mulder hoefde ook niet weg en ging naar team onbekend.

Zwakke schakel Mabel eruit, krachtige Mulder erbij, dubbel geluk voor de onbekenden, zo leek het. Maar dat liet Klamer niet gebeuren: halverwege het nieuwe spel liet hij weten dat de teams pas verder mochten als de groepen in ere waren hersteld. Oftewel: Mulder en Mabel moesten weer ruilen.

Mabel in tranen

De mensen die haar aan de kant hadden gezet, hadden Mabel nu ineens nodig. De sfeer was om te snijden. ,,Wat gebeurd is, is gebeurd’’, probeerde deelnemer Vincent (52) nog. Het hielp niet.

,,Ik ben gisteren zo gebroken’’, sprak Mabel, die begon te huilen. Ze moest verder, maar wist amper hoe. ,,Het was heel awkward’’, zei ze later. ,,Ik wist niet zo goed wat ik moest zeggen, of ik ze moest omhelzen, ik vond het heel gek.’’ Aan het eind van de dag bleek dat ze door mocht naar de volgende aflevering, maar blij kon ze niet meer zijn.

Journalist Arno Kantelberg, hier naast musicalster Freek Bartels, werd gek in Het onbekende.

‘Hij maakt ons gek’

Bij de bekende Nederlanders was de sfeer heel anders. Zij belandden in een kamp met evenveel hutten als deelnemers. Dat kon betekenen dat er niemand naar huis hoefde, beredeneerden ze. De psychologische trucjes brachten zelfs het hoofd van de doorgaans kalme modejournalist Arno Kantelberg op hol. ,,Oh god, oh god, oh god’’, lachte hij. ,,Verschrikkelijk. Hij maakt ons wel echt goed gek hoor.’’

De sterren besloten voor de vorm democratisch te kiezen en smaakmaker Steven Kazàn weg te stemmen, erop rekenend dat hij niet weg zou gaan. De verslagenheid was groot toen de auto met de goochelaar gewoon wegreed en ze wel degelijk met vier man overbleven. Volgende week blijkt of dat echt zo is.

