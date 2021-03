Rens Kroes deelt opmerkelijk geheim en MAFS-Aron heeft dubbelganger

Jessie J is slechte paparazzi­fo­to's zat en onthult zelf nieuwe vriend

1 maart De Daily Mail onthulde vanochtend dat Jessie J na haar breuk met Channing Tatum weer gelukkig is in de liefde. Met het verhaal was de 32-jarige zangeres niet ontevreden, maar de foto's die bij het stuk zaten kon ze minder waarderen. Daarom besluit ze op Instagram haar nieuwe vriend voor te stellen mét een aantal goede foto's.