Rens Kroes blikt terug op heftige kraamtijd met borstvoedingsfoto: ‘I did it!’

,,Tranen, adrenaline, geluk, eten en nog eens eten (en vooral snel), voeden, tepelkloven, troosten, geen tijd om te koken, non-stop wiegen, wallen, liefde, hormonale schommelingen, heling (wond in baarmoeder waar placenta in zat dus 6 weken dragen van maandverband), hangry, onzekerheid, knuffels…”, schrijft ze.



De zus van Doutzen vond haar kraamtijd en bevalling verre van perfect. Daarom wijst ze aanstaande moeders erop om hun behoeftes aan te geven wat betreft de bevalling. ,,Het is oké dat je laat weten HOE JIJ wilt bevallen en kramen. Want door je wensen uit te spreken, en het écht op jouw manier te doen kun je nadien tegen jezelf zeggen: I DID IT!!”