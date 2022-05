Renovatie Groene Draeck overschrijdt vastgesteld vijfjarenbudget

De Groene Draeck is sinds september 2021 uit de vaart vanwege de grootschalige renovatie en revisie van vrijwel het gehele schip. Dit houdt in dat het van binnen en buiten wordt gestript, de romp van binnen en buiten wordt geconserveerd en installaties en inrichting waar nodig worden hersteld of vervangen. De verwachting is dat het zeiljacht aan het eind van de zomer van 2022 vaarklaar is.